نائب عن المحور: تأخر إستكمال الكابينة الوزارية تحولت الى أزمة

2018/11/24 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن المحور الوطني، مضر الكروي، ان تأخر إستكمال الكابينة الوزارية، "تحولت الى أزمة" سياسية.وذكر الكروي لوكالة {الفرات نيوز}، أن "التأجيل والتأخير في استكمال الكابينة الوزارية ليس بصالح العراق والجميع أتفق بإعطاء الحرية لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي،" مبينا ان "8 مرشحين لوزارة الدفاع ورغم ان العدد كبير لكن ستعطه لرئيس الوزراء الحرية في إختيار الأفضل".وبين، ان "عبد المهدي لديه الحرية لإختيار أحد المرشحين ونحن ندفع بإستكمال الكابينة الوزارية وندعم رئيس الوزراء خاصة ونحن أمام مرحلة صعبة، وأزمات كبيرة وتأخير إستكمال الكابينة هي أزمة جديدة".ولفت الى ان "هنالك نقاط واحتساب لعدد النواب الموجودين في كل تحالف واذا لم يهتم عبد المهدي بالضغوط السياسية فانه سيكمل إستكمال حكومته بسرعة".وعن أزمة السيول قال الكروي، ان "المشكلة الحقيقية ليس في السيول ولا الفيضانات بل بالفشل في إدارة المناطق المنكوبة بالإضافة الى عدم حسم ملف النازحين وغيرها من الأمور الكثيرة، ولدينا الكثير من الاستفهامات على وزارتي الموارد المائية والهجرة والمهجرين".انتهى

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