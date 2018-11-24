بالفيديو.. “سيلفي” يوثق 8 سنوات من عمر شاب

2018/11/24 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ نشر ديفيد اسبينوزا من ولاية تكساس الأمريكية؛ مقطع فيديو يظهر فيه صورا التقطها يوميا لمدة 8 سنوات.وقام الشاب بالتقاط نفس الصورة كل يوم لرؤية كيف سيتغير شكله خلال هذا الوقت.وتم التقاط جميع الصور من سن 14 وحتى 21 من عمره.وقال اسبينوزا: “لقد ألهمتني الفكرة فيديو على قناة “Noah Kalina” […]

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