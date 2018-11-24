2018/11/24 | 21:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منوعات- كلكامش برس؛ نشر ديفيد اسبينوزا من ولاية تكساس الأمريكية؛ مقطع فيديو يظهر فيه صورا التقطها يوميا لمدة 8 سنوات.
وقام الشاب بالتقاط نفس الصورة كل يوم لرؤية كيف سيتغير شكله خلال هذا الوقت.
وتم التقاط جميع الصور من سن 14 وحتى 21 من عمره.
وقال اسبينوزا: “لقد ألهمتني الفكرة فيديو على قناة “Noah Kalina” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. “سيلفي” يوثق 8 سنوات من عمر شاب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقام الشاب بالتقاط نفس الصورة كل يوم لرؤية كيف سيتغير شكله خلال هذا الوقت.
وتم التقاط جميع الصور من سن 14 وحتى 21 من عمره.
وقال اسبينوزا: “لقد ألهمتني الفكرة فيديو على قناة “Noah Kalina” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. “سيلفي” يوثق 8 سنوات من عمر شاب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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