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بالفيديو.. “سيلفي” يوثق 8 سنوات من عمر شاب
2018/11/24 | 21:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منوعات- كلكامش برس؛ نشر ديفيد اسبينوزا من ولاية تكساس الأمريكية؛ مقطع فيديو يظهر فيه صورا التقطها يوميا لمدة 8 سنوات.

وقام الشاب بالتقاط  نفس الصورة كل يوم لرؤية كيف سيتغير شكله خلال هذا الوقت.

وتم التقاط جميع الصور من سن 14 وحتى 21 من عمره.

وقال اسبينوزا: “لقد ألهمتني الفكرة فيديو على قناة “Noah Kalina” […]

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