اليمن: عملية استدراج تُطيح بمجموعة من المرتزقة بالساحل الغربي

2018/11/24 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط عدد من قوى العدوان قتلى وجرحى، اليوم السبت، بعملية استدراج نوعية في شارع الـ50 بـ الساحل الغربي.وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية استدراج لمجموعة معادية خلال محاولتهم التسلل في شارع الـ50..مؤكداً سقوط أفراد المجموعة بين قتيل وجريح.وأكد المصدر جهوزية الجيش واللجان الشعبية في مختلف الميادين والجبهات والتصميم على تطهير اليمن من دنس قوى العدوان مهما كانت التضحيات.

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