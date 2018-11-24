2018/11/24 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربت دوامة من الماء ميناء في مدينة ساليرنو الإيطالية متسببة بأضرار مادية.

وقال شهود عيان إن الدوامة رفعت حاويات من على أرض الميناء.

ولكن لم ترد أنباء عن إصابات بين السكان.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمود من الماء يضرب ميناء في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمود من الماء يضرب ميناء في إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).