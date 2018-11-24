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عمود من الماء يضرب ميناء في إيطاليا
2018/11/24 | 21:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ضربت دوامة من الماء ميناء في مدينة ساليرنو الإيطالية متسببة بأضرار مادية.

وقال شهود عيان إن الدوامة رفعت حاويات من على أرض الميناء.

ولكن لم ترد أنباء عن إصابات بين السكان.

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