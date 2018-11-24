مقتل عامل مقهى بحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني

2018/11/24 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس أفاد قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، السبت، بمصرع عامل جراء حريق إندلع داخل كازينو وسط المدينة.وقال الحيالي لـ”ناس”، اليوم (23 تشرين الثاني 2018)، إن ” تماسًا كهربائيًا تسبب بإندلاع حريق داخل كازينو على نهر خريسان وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى”.وأضاف، أن” الحريق أسفر عن مصرع شاب يعمل في الكازينو ، فيما […]

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