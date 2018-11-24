جامعة واسط تعلن عدم التزامها بقرار مجلس المحافظة تعطيل الدوام يوم غد

2018/11/24 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس اعلن رئيس جامعة واسط هادي دويج العتابي، السبت، عن عدم شمول الجامعة بعطلة يوم غد، مشيراً إلى أن حضور موظفيي الجامعة إلزامي.وقالت إعلام الجامعة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2018)، إن ” رئيس الجامعة قرر عدم شمول الجامعة بالعطلة التي اعلنها مجلس المحافظة”، لافتاً إلى أن ” من موظفي […]

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