يوفنتوس يستمر بانتصاراته محليا ويهزم سبال

2018/11/24 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق يوفنتوس فوزًا سهلاً على ضيفه سبال، بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإيطالي.أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 29، وضاعف ماريو ماندزوكيتش النتيجة في الدقيقة 60.

وواصل يوفنتوس سجله خالي من الهزائم حتى الاَن بالكالتشيو، وارتفع رصيد لـ 37 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد سبال عند 13 نقطة بالمركز الـ 15.بدأت أحداث المباراة بإحراز مدافع سبال هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه، بالدقيقة 8 قبل أن يقرر حكم اللقاء إلغاؤه بعدما تواجد ماريو ماندزوكيتش، لاعب يوفنتوس داخل منطقة الجزاء، أثناء تنفيذ ركلة مرمى.وحاول دوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس، التسديد من خارج المنطقة بتصويبة يسارية في الدقيقة 19، إلا أنها وصلت سهلة إلى أيدي ألفريد جوميز، حارس مرمى سبال.ومرت تسديدة محمد فارس، من ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة، بجانب قائم ماتيا بيرين، حارس البيانكونيري. واعترض لاعبوا يوفنتوس على حكم اللقاء، بالدقيقة 23، بعدما سقط خوان كوادرادو داخل منطقة الجزاء، وسط اعتراض من كريستيانو رونالدو لعدم احتساب الكرة ركلة جزاء.وعاد كوستا بانطلاقة بالدقيقة 25 من الناحية اليمنى وتوغل للعمق وسدد تصويبة قوية مرت بجوار قائم سبال الأيمن.وسجل كريستيانو رونالدو أولى أهداف المباراة بالدقيقة 29، بعد ركلة حرة ثابتة من الجهة اليمنى نفذها ميرالم بيانيتش، وصلت إلى رونالدو أمام المرمى ليسكنها الشباك بقدمه اليسرى.وتصدى ماتيا بيرين، لتصويبة صاروخية من قبل كيفين بونيفازي، مدافع سبال، من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.ومنع القائم الأيمن لسبال، لتصويبة قوية من دوجلاس كوستا في الدقيقة 50، لترتد إلى رونالدو الذي سدد الكرة خارج المرمى، قبل ان يحتسب الحكم حالة تسلل على الدون.وضاعف ماندزوكيتش، النتيجة ليوفنتوس، بالدقيقة 60، بعد تصويبة قوية من دوجلاس كوستا، أبعدها جوميز، حارس سبال، لترتد إلى ماندزوكيتش الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى.وسدد جاسمين كوريتش، من خارج المنطقة، تصويبة قوية إلا إنها خرجت بجوار مرمى يوفنتوس.وأضاع رونالدو فرصة تسجيل الهدف الشخصي الثاني له، بعدما استقبل تمريرة عرضية من كوادرادو وانفرد بالمرمى من الناحية اليمنى، ليسدد بجوار القائم الأيمن لسبال.

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