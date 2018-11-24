ضبط حاوية بدائل كهربائية لتفزيونات غير مصرح بها في ام قصر

2018/11/24 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين – بغداد]كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط حاوية تحمل مواد كهربائية وقطع غيار للتلفاز، وذلك في منفذ أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، اليوم السبت.وذكرت الهيئة في بيان لها، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم انها ضبطت حاوية محملة "مواد كهربائية وادوات احتياطية للتلفاز" غير مصرح بها، واثناء التفتيش والتدقيق من قبل شعبة البحث والتحري تبين وجود [1250 تلفاز حجم 32 بوصة] غير مصرح بها في إصل التصريحة الجمركية لغرض التهرب من الرسوم والضريبة مما تسبب هدر في المال العام".وأضاف البيان انه "تم احالة الشاحنة مع الحاوية الى مركز جمرك خور عبدالله لعرض الاوراق التحقيقية امام انظار قاضي تحقيق سفوان لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقها".

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