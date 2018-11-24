الديوانية: انجراف 11 منزلا بفعل السيول وتحذيرات من غرق مصفى نفطي

2018/11/24 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية- واع

اكد مراسل العراقية الدولية imn اليوم السبت، انجراف 11 منزلا بفعل السيول في محافظة الديوانية، فيما لفت إلى تهديدات محتملة قد تضرب مصفى الشنافية نتيجة السيول نفسها.

وقال المراسل أن “عددا من قرى محافظة الديوانية تعرضت لموجة من مياه السيول التي نتجت عن هطول كميات كبيرة من الأمطار على البلاد خلال الأيام الماضية، والقرى هي البوهليل والغزالات والسيد عباس وبني سلامة”.

وتابع أن “السيول أسفرت عن انجراف 11 منزلا في المحافظة”، لافتا الى “وجود تهديدات محتملة قد تضرب مصفى الشنافية نتيجة تلك السيول”.

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