الشيخ الأمين: أخوة زينب أول الملبين لنداء الوطن وأخوانهم في الشرقاط

2018/11/24 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرخ الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، موقف "أخوة زينب" وسرعتهم في تلبية نداءات أهالي قضاء الشرقاط، في تغريدة بصفحته

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