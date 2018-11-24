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الشيخ الأمين: أخوة زينب أول الملبين لنداء الوطن وأخوانهم في الشرقاط
2018/11/24 | 22:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   أرخ الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، موقف "أخوة زينب" وسرعتهم في تلبية نداءات أهالي قضاء الشرقاط، في تغريدة بصفحته

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