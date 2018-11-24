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بالفيديو.. المؤتمر التحليلي الأول للزيارة الاربعينية
2018/11/24 | 22:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ينشر موقع "الحشد الشعبي" فيديو يلخص ابرز المشاهد للمؤتمر التحليلي الأول لزيارة اربعينية الإمام الحسين (ع) الذي عقد في مقر مديرية العمليات المركزية في هيئة الحشد الشعبي.

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