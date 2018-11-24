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بالصور.. لواء في الحشد الشعبي يخرج دورة حماية الشخصيات
2018/11/24 | 22:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ينشر موقع "الحشد الشعبي" مجموعة صور توثق تخرج دورة حماية شخصيات في اللواء الرابع عشر في الحشد الشعبي.

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