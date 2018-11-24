فيديو| «مؤثرون» أسرار الطهي مع ملكة المطبخ العربي منال العالم

2018/11/24 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقبها متابعوها بملكة المطبخ العربي، بعد أن انتشرت وصفاتها وفنون طهيها في الوطن العربي، وأصبحت شريكا ببرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

الطاهية الأردنية منال العالم في جولة خاصة لبرنامج مؤثرون على شاشة قناة «الغد»، تتحدث عن مشوارها في عالم الطهي، وتجاربها الشخصية للمقبلين على تعلم الطهي، وأفضل الوصفات المفضلة إليها.

وتقول منال العالم، إن شغفها بالطبخ والتعرف على أسرار الوصفات والأكلات راودها منذ كانت طفلة، وكشفت عن أكاديمية سكافا دبي، وهي مدرسة لتعليم فنون الطهي، تعمل على تقديم مجموعة كاملة من دورات فنون الطهي، ولديها برامج تعليمية بدوام كامل للطلاب الذين يطمحون إلى أن يصبحوا طهاة محترفين.

وأوضحت أن مهنة الطهاة أصبحت مضاعفة التأثير، حيث يستطيع كل شخص الآن أن يستخدم السوشيال ميديا بطريقة مناسبة يتعلم من خلالها الوصفات الخاصة التي يقدمها، حيث يستفيد من هذه الوصفات ربات المنازل لتعلم أسرار وفنون الطبخ وعمل وصفات ووجبات خاصة.

وطالبت منال العالم، بضرورة دعم الطهاة في العالم العربي، كما نصحت العاملين في مجال الطهي بضرورة استخدام الخضروات الطبيعية والطازجة قدر الإمكان، والابتعاد عن المجمدات والأغذية التي تحتوي على مواد حافظة واختيار الأسماك واللحوم الطازجة.

وقالت منال العالم إن خبر اختيارها ضمن أكثر 10 نساء مؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب مجلة فوربس، أسعدها كثيرا، لافتة إلى أن مواقع التواصل ساهمت كثيرا في المشاركة الحقيقية والفعلية لنقل برامج الطبخ في وقتها لكافة متابعينها.

ويتابع ملكة المطبخ العالم العربي، منال العالم، على موقع «فيسبوك» أكثر من 3.5 مليون متابع، ونحو مليون ونصف متابع على موقع الصور الشهير «انستجرام»، وعلى موقع الفيديوهات «يوتيوب» أكثر من مليون و600 ألف متابع.

وعن الأعمال الكتابية في مجال الطهي، أشارت منال العالم إلى أن كل كتاب من كتب تعليم فنون الطهي لها كان فيه تحد كبير، خاصة أنه يحتاج إلى جهد كبير من المال والأفكار وطريقة عمل كل وجبة تقدمها للجمهور، مؤكدة أن الإبداع في عالم الطهي ليس له حدود.

جدير بالذكر أن منال العالم، أحد أشهر الطهاة في العالم العربي، وهي أردنية الجنسية، ودرست وتعلمت في القاهرة، حيث حصلت على ليسانس في علم النفس عام 1981 من كلية الآداب جامعة عين شمس، كما شاركت في العديد من لجان التحكيم لمسابقات الطهي.

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