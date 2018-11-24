رونالدو يقود يوفنتوس للفوز علي سبال في الدوري الإيطالي

2018/11/24 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فاز نادي يوفنتوس، السبت، على ضيفه سبال، بهدفين دون رد، في إطار الجولة الـ13 من عمر الدوري الإيطالي.

أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول لليوفي في الدقيقة 29، وضاعف ماريو ماندزوكيتش، النتيجة في الدقيقة 60.

بدأت أحداث المباراة بهدف أول ليوفنتوس، سجله لاعب سبال، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة، قبل أن يلغيه الحكم، بداعي وقوع ماندزوكيتش في مصيدة التسلل.

بهذه النتيجة يحافظ يوفنتوس، على صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 37 نقطة، بينما تجمد رصيد سبال عند 13 نقطة في المركز الـ15.

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