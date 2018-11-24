توتنهام يروض تشلسي في ويمبلي

2018/11/24 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل كل من دايلي الي (8) وهاري كاين (16) وسون هيونغ-مين (54) لتوتنهام، وأوليفييه جيرو (85) هدف تشيلسي.

بات توتنهام ثالثاً برصيد 30 نقطة متقدماً بنقطتين على تشيلسي الذي صار رابعاً.

وهذه الخسارة الأولى لتشيلسي في الدوري هذا الموسم بعد 8 انتصارات و4 تعادلات.

مباراة توتنهام وتشيلسي - التغطية الكاملة

د90+4 - نهاية المباراة بفوز توتنهام على تشلسي 3-1 حاسماً دربي لندن والمركز الثالث لصالحه فيما لقي رجال ساري خسارتهم الاولى في الدوري.

د85 هدف! في وقت تسير المباراة على إيقاع هادئ سجل أوليفييه جيرو هدف تقليص الفارق لتشيلسي من كرة رأسية رائعة مدوناً هدفه الاول في الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

مع انتصاف الشوط الثاني، ورغم الصدمة والنتيجة الكبيرتين، لم يظهر تشيلسي أي ردة فعل حقيقية لا بل واصل توتنهام إغاراته على مرمى ضيفه مهدراً فرص كانت كفيلة بتحقيق نتيجة كارثية وتاريخية في آن!

د54 هدف! كوري جنوبي من الطراز الخارق، إذ استلم سون الكرة في مرتدة في وسط الميدان وانطلق كالسهم مراوغا جورجينيو ودافيد لويس ومن ثم ركن الكرة بيسارية أرضية رائعة لينفجر ويمبلي فرحاً للمرة الثالثة في نتيجة كارثية على رجال الذين لم يخسروا حتى هذا 12 جولة مضت! (شاهد الفيديو).

انطلاق الشوط الثاني والكرة لصالح تشيلسي.

فقد ساري أعصابه أكثر من مرة خلال الشوط الأول وبدا غاضباً وانفعالياً على مردود لاعبيه، فهل سيتغير الحال في الشوط الثاني؟

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لتوتنهام 2-0 كان من الممكن أن يكون مضاعفاً لولا سوء الحظ تارة وبراعة اريزابالاغا حارس تشلسي تارة أخرى في موقعة أتت محبطة في شوطها الأول قياساً على وضع الفريقين وترتيبهما وما يعني ذلك من ندية كانت متوقعة ولم تحصل.

د45+1 - الحظ يتخلى عن سون مرة اخرى، إذ سدد كرة رائعة من على فم منطقة الجزاء إثر تمريرة متقنة من أفضل لاعبي توتنهام في الشوط الاول كريستين، إلا أن الحارس اريزابالاغا طار لها مبقياً فريقه في أجواء اللقاء (شاهد الفيديو).

لا جديد في اللقاء مع تبقي خمس دقائق على نهاية الشوط الأول؛ أداء مخيب للغاية من تشيلسي في موقعة لم ترتق لقيمتها التاريخية في حين ان توتنهام أكمل أداءه الواثق والمحكم وإن خفض من وتيرته الهجومية إلا انه بقي الأخطر في صناعة الفرص مع غياب أي دور حقيقي لحارسه الفرنسي ليوريس في ظل دفاع صلب.

بداية صاعقة لتوتنهام وسط توهان غير عادي من تشلسي لا سيما في الدفاع وبعد مرور 20 دقيقة بداً وكأن فريق ماوريتسيو ساري عاجزاً كلياً.

د16-هدف! هاري كاين يستلم الكرة على الميسرة وينطلق وحيداً دون دفاع ثم يباغت الحارس بتسديدة بعيدة المدى تهادت إلى شباك اريزابالاغا الذي لم يحرك ساكناً. (شاهد الفيديو).

د13- سون مرة أخرى ينطلق يمينا ويراوغ كما حلا له متخطياً ألونسو إلا أن تسديدته من الوضع الانفرادي تصدى لها الحارس بقدمه مهدراً هدفاً آخر بدا محققاً. (شاهد الفيديو).

د10- الكوري الجنوبي سون يهدر انفرادة لا تصدق حين تبادل الكرة مع اريكسين إلا أنه سدد كرة على الطائر بعيدة كل البعد عن مرمى تشلسي.

د8- هدف! دايلي الي يمنح توتنهام التقدم برأسية متقنة لا ترد في شباك الحارس اريزابالاغا إثر ركلة حرة غير مباشرة انبرى لها من الميمنة كريستيان اريكسين. (شاهد الفيديو).

د1-انطلاق المباراة في استاد ويمبلي

هل ينجح بوكيتينيو في إلحاق الهزيمة الأولى بتشلسي- ساري هذا الموسم في الدوري؟

تشكيلة تشيلسي كيبا اريزابالاغا، ازبليكويتا، روديغر، ديفيد لويز، ماركوس الونسو، جورجينيو، كانتي، ماتيو كوفاسيتش، ويليان، ايدين هازارد، موراتا.

تشكيلة توتنهامهيوغو ليوريس، سيرج أورييه، ألديرفيلد، خوان فويث، بن ديفيس، اريك داير، موسى سيسوكو، كريستيان اريكسين، ديلي الي، سون، هاري كاين.

تابعوا معنا هنا التغطية الحصرية لدربي لندن بين توتنهام وتشيلسي حيث سنوافيكم بأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حدوثها لحظة بلحظة.

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