رجل رائع - رجل مخيب| توتنهام هوتسبر × تشيلسي

2018/11/24 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترتغلب توتنهام هوتسبر على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإنجليزي.

تقدم ديلي ألي في الدقيقة الثانة، وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 55 سجل هيونج مين سون الهدف الثالث في الدقيقة 55، ليأتي أوليفييه جيرو بهدف البلوز الوحيد في الدقيقة 85.



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وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ في تلك المباراة..

رجل رائع - كريستيان إريكسن

قدم ديلي ألي تمريرتين مفتاحيتين صنع بواحدة منهما هدفاً وسجل هدفاً أيضاً، هاري كين صنع فرصة وسجل هدفاً من 3 تسديدات على المرمى (5 إجمالاً) وأكمل 4 مراوغات صحيحة من أصل 5، ولكن مباراة إريكسن صانع الهدفين الأول والثاني كانت كبيرة للغاية.

إريكسن تسيد صناعة اللعب بـ7 تمريرات مفتاحية، بفارق 5 عن أقرب ملاحقيه في المباراة (2)، كما بلغت دقة تمريراته 89%.

أيضاً فعل نجولو كانتي ما يجيده وتصدر الاعتراضات بـ7 مرات، على الرغم من إخفاقه في اثنين من أصل 4 تدخلات.

رجل مخيب - ألفارو موراتا

لا جديد هنا على الإطلاق، تسديدتين طوال المباراة، واحدة ارتطمت بالدفاع والثانية خارج المرمى كالعادة.



مدربه ماوريستيو ساري لم يتحمل بقاءه في الملعب لأكثر من 58 دقيقة، بينما من سجل للبلوز كان جيرو.

أيضاً قدم روديجير مباراة سيئة للغاية في الدفاع، بينما خيب جورجينيو الآمال كثيراً، إذ نجح في تدخل وحيد من أصل 4، ليتعرض للمراوغة في بقية محاولاته الثلاث.





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