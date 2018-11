موعد مباراة آرسنال ضد بورنموث، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2018/11/24 | 22:40

يحل آرسنال ضيفاً ثقيلاً على بورنموث في استاد دين كورت يوم الأحد القادم 25 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 17 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إيطار الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019.





يعيش الجانرز موسماً يمكننا أن نسميه بالجيد حتى الآن، فبعد أن خاض 12 مباراة في البريميرليج لم يخسر إلا في اثنتين، فيما تعادل في 3 وفاز بـ7، ليحتل بذلك المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنهام الرابع، و4 نقاط عن تشليسي الثالث، وهذا الثنائي سيجمع بينهما مباراةً هذا الأسبوع وأي نتيجة عدا التعادل ستكون في مصلحة أبناء إيمري بالتأكيد.



على الجانب الآخر يقدم بورنموث هذا الموسم مستوى جيد، فحتى الآن يتواجد الفريق في المنطقة الدافئة وبالتحديد في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، جمعهم من 6 انتصارات وتعادلين من 12 مباراة.





إيمري يؤكد عودة كوسيلني وتعافيه من الإصابة

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

بورنموث - آرسنال استاد فيتاليتي الأحد 25 نوفمبر 2018 ميلادياً، 17 ربيع الأول 1440 هجرياً، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية كريج بوسون beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لآرسنال يعاني آرسنال من العديد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة، ففي المباراة ضد بورنموث سيفتقد لمهاجمه داني ويلبيك، والمدافع كونستانتينوس مافروبانوس والظهير الأيسر الإسباني ناتشو مونريال، ورغم عودة كوسيلني للتدريبات إلا أنه لن يكون جاهزاً للقاء.





We on the grind 👊#BOUARS pic.twitter.com/EDQlOftzQT

— Arsenal FC (@Arsenal) November 24, 2018سيبدأ أوناي إيمري المباراة بنفس طريقته المعتادة منذ بداية الموسم، فالغيابات التي يعاني منها الفريق لا يلعب أي منهم في القوام الأساسي باستثناء مونريال الذي سيُعوض بكولاشيناتس.





التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينوسيد كولاشيناتس - سوكراتيس باباستاثوبولوس - شكودران موستافي - هيكتور بييرينجرانيت تشاكا - لوكاس توريرابيير-إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - أليكس آيوبيأليكساندر لاكازيت

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

سيغيب عن بورنموث آدم سميث بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء ضد آرسنال عودة المهاجم جوشوا كينج بعد تعافيه من الإصابة، لكن من المرجح أنه لن يشارك وسيبدأ من على مقاعد.





The results are in 😂📷: @SteveCook28 pic.twitter.com/ba0jbeLPD1

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) November 24, 2018سيواصل إيدي هاو الاعتماد على نفس رسمه التكتيكي المعتاد، ولن يطرأ أي تغيير على التشكيل عن الجولات السابقة، وذلك لقلة الغيابات في الفريق ولاستغلال التفاهم بين اللاعبين ومحاولة اقتناص ولو نقطة من الجانرز.





التشكيل | 4-2-3-1

أسمير بيجوفيتشتشارلي دانييلز - ناثان آكي - ستيف كوك - فرانسيس سيمونجيفرسون ليرما - لويس كوكريان فريزر - دافيد بروكس - جونيور ستانيسلاسكالوم ويلسون

