2018/11/24 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | محمد توفيق علاوي: تم دفع 200 مليون دولار لبناء مدارس ولم تنفذ في وقتها

مصدر الفيديو: 1SHI7DpGUuA

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