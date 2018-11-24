انقلاب شاحنة حمل في دربنديخان يلحق أضراراً باثنتي عشرة سيارة

2018/11/24 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل انقلبت شاحنة حمل في قضاء دربنديخان، مساء اليوم السبت، 24 تشرين الثاني، 2018، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية باثنتي عشرة سيارة.وقال قائممقام قضاء دربنديخان، ناصح ملا حسن، لشبكة رووداو الإعلامية بأن "سائق شاحنة كانت تحمل مواد إنشائية فقد السيطرة على القيادة ما أدى إلى انحدارها باتجاه سوق القضاء".

وأضاف أن "12 سيارة تعرضت للأضرار بنسب متفاوتة جراء انقلاب الشاحنة".

ومضى بالقول إنه "تم توجيه الفرق المعنية بنقل محتويات الشاحنة إلى مكان آخر منعاً لتسببها بمشاكل مرورية فضلاً عن الحفاظ عليها من أي ضرر".

يشار إلى أن مدن إقليم كوردستان شهدت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من حوادث السير بسبب سوء الأحوال الجوية ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو

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