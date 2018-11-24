العراق يعيد الطاقة الكهربائية لجنوبه بعد توقف جراء السيول الجارفة

2018/11/24 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء يوم السبت عن اعادة الطاقة الكهربائية الى المنطقة الجنوبية بوقت قياسي بعد تعرضها للانطفاء التام بسبب انفصال ثلاثة خطوط لنقل الطاقة الضغط الفائق

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان الملاكات الهندسية والفنية تمكنت من إعادة ثلاثة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (٤٠٠ ك.ف)، الى الخدمة، بوقت قياسي بعد ساعات معدودة من انفصالها، وبالتالي عاد التجهيز بشكل اعتيادي الى المحافظات الجنوبية.

واضاف البيان تمت اعادة الخطوط الثلاثة الى الخدمة بعد ان انفصلت عصر يوم السبت الموافق ٢٤ /١١/ ٢٠١٨، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وهي، (قادسية - ناصرية)، و(ناصرية - رميلة)، و(واسط - عمارة)، وقد أدى انفصالها الى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات البصرة وذي قار والعمارة بشكل تام.

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