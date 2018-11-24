الكهرباء: اعادة الطاقة الى المنطقة الجنوبية بوقت قياسي بعد انفصال 3 خطوط

2018/11/24 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

تمكنت وزارة الكهرباء من إعادة ثلاثة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الصغط الفائق (٤٠٠ ك.ف)، الى الخدمة، بوقت قياسي بعد ساعات معدودة من انفصالها، وبالتالي عاد التجهيز بشكل اعتيادي الى المحافظات الجنوبية.

وقال بيان للوزارة تلقتهه “واع” ان “الكهرباء اعادت الخطوط الثلاثة الى الخدمة بعد ان انفصلت عصر اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وهي، (قادسية- ناصرية)، و(ناصرية- رميلة)، و(واسط- عمارة)، وقد أدى انفصالها الى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات البصرة وذي قار والعمارة بشكل تام”.

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