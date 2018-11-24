الكهرباء تعيد الطاقة للمنطقة الجنوبية بعد انفصال ثلاثة خطوط عن الخدمة

2018/11/24 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت وزارة الكهرباء، السبت، اعادة الطاقة الكهربائية الى المنطقة الجنوبية بوقت قياسي بعد تعرضها للانطفاء التام بسبب انفصال ثلاثة خطوط لنقل الطاقة الضغط الفائق.وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء تمكنت من إعادة ثلاثة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الصغط الفائق (٤٠٠ ك.ف)، الى الخدمة، بوقت قياسي […]

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