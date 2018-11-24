2018/11/24 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ استخدام الحصار سلاحا لمعاقبة الدول وفرض الارادات وتغيير الأنظمة وسلاح العقوبات تحول الى أداة سياسية في عملية الصراع مرة كان عبر مجلس الامن كما في الحالة العراقية وأخرى من...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشهد بين حصارين بقلم احمد صبري) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشهد بين حصارين بقلم احمد صبري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).