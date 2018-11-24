سان جرمان يعاني في غياب نيمار ومبابي في

2018/11/24 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عانى باريس سان جرمان حامل اللقب بغياب نجميه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، لكنه واصل تحليقه وخرج منتصرا على ضيفه تولوز 1-0 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

ويدين سان جرمان بفوزه إلى الأوروغوياني إدينسون كافاني الذي سجل هدف المباراة الوحيد، رافعا رصيد فريقه إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن ليون الثاني مؤقتا بعد فوزه الجمعة على سانت إتيان 1-0، فيما تجمد رصيد تولوز عند 14 نقطة بعد أن عجز عن تحقيق الفوز للمرحلة العاشرة تواليا.

وخرج سان جرمان من مباراته أمام جماهيره بانتصاره الرابع عشر من أصل مبارياته الـ14 بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخل، معززا بذلك الرقم القياسي الذي حطمه هذا الموسم لأطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري الفرنسي.

وجاء هذا الانتصار الجديد لنادي العاصمة رغم غياب نيمار ومبابي المصابين أثناء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما ضد الكاميرون والأوروغواي على التوالي الثلاثاء (فازا بنتيجة واحدة 1-0).

المصدر: أ ف ب

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