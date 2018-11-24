مراسلنا: تعطيل الدوام الرسمي في مدارس وجامعات واسط

2018/11/24 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط- واعافاد مراسلنا في واسط بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات.

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