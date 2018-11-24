2018/11/24 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يدعو الى إغاثة ضحايا السيول ويناشد ابطال الدفاع المدني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الى إغاثة ضحايا السيول ويناشد ابطال الدفاع المدني ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الى إغاثة ضحايا السيول ويناشد ابطال الدفاع المدني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).