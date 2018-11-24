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بعد واسط وديالى.. الديوانية تعطل الدوام الرسمي بالمدارس غدا
2018/11/24 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد واسط وديالى..

الديوانية تعطل الدوام الرسمي بالمدارس غدا

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