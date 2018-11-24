2018/11/24 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد واسط وديالى..الديوانية تعطل الدوام الرسمي بالمدارس غدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد واسط وديالى.. الديوانية تعطل الدوام الرسمي بالمدارس غدا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد واسط وديالى.. الديوانية تعطل الدوام الرسمي بالمدارس غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).