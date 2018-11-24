إعادة الكهرباء للمنطقة الجنوبية بوقت قياسي

2018/11/24 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الكهرباء، عن اعادة الطاقة للمنطقة الجنوبية بوقت قياسي.وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء تمكنت من إعادة ثلاثة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الصغط الفائق {٤٠٠ ك.ف}، الى الخدمة، بوقت قياسي بعد ساعات معدودة من انفصالها، وبالتالي عاد التجهيز بشكل اعتيادي الى المحافظات الجنوبية"..واضاف" كما تمت اعادة الخطوط الثلاثة الى الخدمة بعد ان انفصلت عصر يوم السبت الموافق ٢٤ /١١/ ٢٠١٨، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وهي، {قادسية - ناصرية}، و{ناصرية - رميلة}، و{واسط - عمارة}، وقد أدى انفصالها الى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات البصرة وذي قار والعمارة بشكل تام".انتهى

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