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تعطيل الدوام الرسمي في ديالى !
2018/11/24 | 22:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن عضو مجلس محافظة ديالى عامر الكيلاني، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في مدارسالمحافظة يوم غد الاحد.

وقال الكيلاني في حديث لوسائل الاعلام، إن "مجلس ديالى قرر تعطيل الدوام في مدارسمديرية تربية ديالى يوم غدا خوفا من سقوط مدارس طينية في القرى والارياف بسبب غزارةالامطار".واضاف، أن "القرار جرى تعميمه على كل الاقضية والنواحي"

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