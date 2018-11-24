جيري ماهر: أهل الأحواز العربية سيعلنون قريبًا استقلالهم عن نظام الملالي الإرهابي

2018/11/24 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، جيري ماهر، أن الأحواز العربية المحتلة ستكون الشرارة الأولى التي ستنطلق منها الثورة ضد نظام الملالي الإرهابي.​

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