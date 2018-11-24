علاوي ينتقد عدم اتخاذ إجراءات احترازية حيال الظروف الجوية التي تتعرض لها البلاد

2018/11/24 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم السبت، عدم اتخاذ إجراءات احترازية حيال الظروف الجوية الموسمية التي يتعرض له العراق.

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