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علاوي ينتقد عدم اتخاذ إجراءات احترازية حيال الظروف الجوية التي تتعرض لها البلاد
2018/11/24 | 22:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتقد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم السبت، عدم اتخاذ إجراءات احترازية حيال الظروف الجوية الموسمية التي يتعرض له العراق.

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