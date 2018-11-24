فضيحة مدوية.. كتل السنة تخضع للعامري وتلعق حذاءه ولا تقدر على الخروج من البناء (فيديو)

2018/11/24 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حيدر الملا القيادي في تيار الإصلاح والإعمار إنه لا يمكن اختزال المكون السني بجهة سياسية واحدة لافتا إلى أنه داخل العملية السياسية هناك جناحين أحدهما الإصلاح والإعمار والجناح الآخر ما يسمى تحالف البناء.

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