2018/11/24 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اصابات في عناصر سيطرة تفتيش خارجية بذي قار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اصابات في عناصر سيطرة تفتيش خارجية بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).