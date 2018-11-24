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بالفيديو.. قتل 14 داعشياً بقصف للتحالف في جبال عطشانة
2018/11/24 | 23:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالفيديو..

قتل 14 داعشياً بقصف للتحالف في جبال عطشانة

تأریخ التحریر: : 2018/11/24 23:40

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