2018/11/24 | 23:52

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بالفيديو..



قتل 14 داعشياً بقصف للتحالف في جبال عطشانة

تأریخ التحریر: : 2018/11/24 23:40

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