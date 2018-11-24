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شاهد بالفيديو | عبدالله الزيدي: الاستفتاء جمد بحكم الواقع وليس بقرار من حكومة الاقليم
2018/11/24 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | عبدالله الزيدي: الاستفتاء جمد بحكم الواقع وليس بقرار من حكومة الاقليم

مصدر الفيديو: 7OQXmEwKb8U

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