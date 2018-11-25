English | وظائف


بالفيديو والصور – الشانزليزيه يتحول إلى ساحة حرب… ماذا يحصل في باريس؟
2018/11/25 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا إستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين في باريس غاضبين من ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون في ثاني مطلع أسبوع يشهد احتجاجات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو والصور – الشانزليزيه يتحول إلى ساحة حرب… ماذا يحصل في باريس؟ اسرار ميديا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو والصور – الشانزليزيه يتحول إلى ساحة حرب… ماذا يحصل في باريس؟) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو والصور – الشانزليزيه يتحول إلى ساحة حرب… ماذا يحصل في باريس؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اسرار).


كامل التفاصيل في: اسرار ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ البنك المركزي الامريكي يصدر عملة 100 دولار جديدة تخليدا لروح خاشقجي
⋙ مصدر محلي: عودة جسر الشرقاط إلى الخدمة
⋙ القبض على 5 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في القرنة
⋙ ذي قار تعلن حالة الاستنفار العام بمناطق شمالي المحافظة بسبب الأمطار
⋙ مفوضية حقوق الإنسان تطلب دعم أممياً وعربياً لمواجهة السيول
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. شبكة الاعلام تنقل تعرض سيطرة النصر في ذي قار لصاعقة رعدية
⋙ فيديو - الشحات عن الانضمام للأهلي المصري: لم أحسم موقفي بعد
⋙ بالصور.. اصابات في عناصر سيطرة تفتيش خارجية بذي قار بسبب عاصفة ممطرة
الأكثر شيوعا