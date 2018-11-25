بالفيديو والصور – الشانزليزيه يتحول إلى ساحة حرب… ماذا يحصل في باريس؟

2018/11/25 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا إستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين في باريس غاضبين من ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون في ثاني مطلع أسبوع يشهد احتجاجات […]

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