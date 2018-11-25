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الصحة: فريق طبي ينجح بعملية قلع أسنان لطفل رضيع عمره ثلاثة أيام
2018/11/25 | 00:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة، عن نجاح فريق طبي عراقي بعملية قلع أسنان طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أيام.

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