الصحة: فريق طبي ينجح بعملية قلع أسنان لطفل رضيع عمره ثلاثة أيام

2018/11/25 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، عن نجاح فريق طبي عراقي بعملية قلع أسنان طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أيام.

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