السيول في العراق.. عار الحكم الشيعي الفاسد

2018/11/25 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 عامًا قضاها حزب الدعوة في حكم العراق

لم تخلف سوى الفقر والفساد والبنية التحتية المتهالكة

آيات الله أتباع إيران دمروا مقدرات بغداد

العراق في حضن أتباع إيران وميليشياتها عاد للقرون الوسطى

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