بالصور.. انقلاب شاحنة يتسبب بتصادم 12 سيارة بنفق في السليمانية

2018/11/25 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب اصطدام سيارة حمل بعدد من السيارات ومن ثم انقلابها داخل نفق دربندخان بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان، ليلة السبت، بوقوع ضحايا وأضرار مادية كبيرة.

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