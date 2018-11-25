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بالصور.. انقلاب شاحنة يتسبب بتصادم 12 سيارة بنفق في السليمانية
2018/11/25 | 00:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسبب اصطدام سيارة حمل بعدد من السيارات ومن ثم انقلابها داخل نفق دربندخان بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان، ليلة السبت، بوقوع ضحايا وأضرار مادية كبيرة.

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