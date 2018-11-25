حصيلة رسمية بضحايا الامطار

2018/11/25 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة الصحة؛ اليوم السبت؛ عن وفاة 6 اشخاص جراء الامطار الغزيرة التي اجتاحت محافظة واسط.وذكرت الوزارة في بيان؛ ان “الامطار الغزيرة التي سقطت على محافظة واسط؛ تسببت بوفاة ستة اشخاص”.وكان مجلس محافظة واسط اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد؛ بسبب تردي الاحوال الجوية كما اعلنت ديالى والديوانية […]

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