سيول العراق.. 17 قتيلا ونزوح 7 آلاف أسرة

2018/11/25 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة العراقية، السبت، إن عدد ضحايا السيول ارتفع إلى 17 قتيلا، على الأقل، بعد وفاة 6 أشخاص، من بينهم أطفال، جراء الأمطار الغزيرة في محافظة واسط المحاذية للحدود مع إيران.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي حذرت من منخفض جوي مصحوب بعواصف رعدية يخيم على أغلب مدن البلاد مع اقتراب عبور محور المنخفض الجوية خلال اليومين القادمين.

وطالبت الهيئة السكان بعدم الخروج من المنازل حتى صباح الأحد، وحذرت من السيول في ديالى وواسط وميسان، وناشدت المواطنين أيضا بالابتعاد عن الأودية والمناطق الحدودية.

وأعلنت السلطات العراقية تعطيل دوام المدارس الأحد في محافظات ديالى، واسط، الديوانية بسبب استمرار الأمطار الغزيرة.

وتسببت السيول أيضا فى نزوح نحو 7 آلاف أسرة من محافظة نينوى شمالى البلاد، وقال محافظ نينوى، نوفل العاكوب، إن نحو 7000 عائلة من قريتى الجرناف والخضروية نزحت إلى ناحية القيارة من جراء تعرضها لسيول الأمطار.

وأضاف العاكوب، أن “العوائل نزحت جميعها من جراء السيول والأمطار التى اجتاحت مناطقهم، حيث تم توزيع هذه العوائل في عموم قرى ناحية القيارة مع توفير الأغذية والمساعدات لهم من قبل الحكومة المحلية، حفاظا على سلامتهم”.

وتسببت السيول فى انهيار جسور بمحافظتي صلاح الدين ونينوى شمالا، حيث اجتاحت السيول أيضا مخيمات للاجئين ضمن ناحية القيارة جنوبي الموصل.

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