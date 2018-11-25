تأخير مباراة السوبر كلاسيكو لمدة ساعة واحدة

2018/11/25 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كومينبول" تأخير مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت، وبوكا جونيورز، لمدة ساعة واحدة، لتقام في تمام الساعة السادسة بتوقيت الأرجنتين (الثانية عشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) على ملعب" "مونيمونتال" في إياب الدور النهائي من كأس ليبرتادوريس.

وجاء ذلك القرار بسبب اعتداء جماهير ريفر بليت على حافلة بوكا جونيورز، بالحجارة والغاز مسيل للدموع قبل دخولهم ملعب "لا مونيمونتال"، مما تسبب في إصابة بعض اللاعبين.جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز ما يجعل لقاء الذهاب مفتوحا لجميع الاحتمالات، خاصة وأن قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض في حالة التعادل غير مطبق في هذه المباراة.

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