إصابات بين لاعبي بوكا جونيورز بعد اعتداء جماهير ريفر بليت على حافلتهم

2018/11/25 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت قناة "أبوظبي" الرياضية عن أخر تفاصيل الاعتداء بوكا جونيورز من قبل جماهير ريفر بليت، قبل مواجهتهما، مساء اليوم السبت، لخوض إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018.ويحل بوكا ضيفًا على عدوّه ريفر في نهائي القرن، بعد أن انتهى الذهاب بالتعادل 2-2 على ملعب لا بومبونيرا.

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