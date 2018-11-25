بعد واسط وديالى.. الديوانية تعطل الدوام الرسمي بالمدارس غدًا

2018/11/25 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال محافظ الديوانية سامي الحسناوي في بيان، تلقت الغدير، نسخة منه إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس فقط ( الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ) بعموم المحافظة حسب تصويت مجلس محافظة الديوانية على ذلك".وأضاف، أن "ذلك جاء بسبب اضطراب الأنواء الجوية وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة"، مشيرا إلى أن "كافة الدوائر الحكومية بما فيهم المديرية العامة لتربية الديوانية سيكون فيها دوام رسمي".يذكر ان محافظتي واسط وديالى اعلنتا عن تعطيل الدوام الرسمي فيهما للمدارس فقط بسبب الامطار والسيول التي ضربت مناطق في المحافظتين.انتهى.ص.هـ.ح.

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