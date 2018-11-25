تقرير/ استنفار جميع الدوائر الحكومية لتطويق أزمة السيول في العراق

2018/11/25 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، اليوم السبت ( 24 تشرين الثاني 2018 )، استنفار كافة الجهود من أجل مواجهة خطر السيول القادمة.وقال بوهان في مؤتمر صحفي في محافظة واسط، تابعته الغدير، "استنفرنا كافة جهودنا بمعية خلية الأزمة المشكلة في المحافظة من أجل مواجهة خطر السيول القادمة".وأضاف بوهان، "أنذرنا العوائل الواقعة على خط السيول من أجل إخلاء مناطقهم".وزارة الصحة بدورها أعلنت عن إجراءاتها المتخذة بما يخص السيول والأمطار.وقالت الوزارة في بيان، حصلت الغدير على نسخة منه، إن "الوزارة أرسلت فريقا وزاريا للمتابعة ميدانيا على سير الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين في المحافظات التي تعرضت للسيول والأمطار، بالإضافة إلى تعزيز الرصيد الدوائي لدوائر الصحة في المحافظات التي شهدت موجات السيول وإرسال سيارات إسعاف إضافية الى مناطق مندلي وقزانية تحسبا لأي ظرف طارئ مع استنفار الكوادر بجدول طوارئ".واضافت الوزارة، أن "فريقا زار المناطق المتضررة في منطقة بدرة وشيخ سعد ومنطقة الكَلال وقرية القلمات التي تعرضت للفيضان بالكامل، وإنشاء مواقع كخلايا أزمة في المناطق المتضررة وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية ومواد إغاثة ورفدها ب 12 سيارة إسعاف في عموم المحافظات المتضررة".وتابعت الوزارة، أنه "من ضمن إجراءات الوزارة اليوم هو تهيئة فريق أطباء اختصاص والتهيؤ مستمر وبالأخص هذه الليلة التي ستشهد هطول أمطار كثيفة جدا وتحسبا لمرور سيول كما توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى تشكيل فريق مفارز طبية تابعة لصحة الكرخ توجهت للمخيمات التابعة لقطاع قطاع أبي غريب، مخيم الشمس، مخيم الأهل، مخيم الأمل المنشود وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة وعلى مدار ٢٤ ساعة تحسباً لأي ظرف طارئ".ولفتت الوزارة، الى أن "الدوام يكون في البيوت الصحية التابعة لمخيمات اللاجئين في على مدار ٢٤ ساعة مع توفير سيارة إسعاف خاصة بكل مخيم، وعقد اجتماع طارئ صباح اليوم برئاسة المدير المحلي لمنظمة الصحة العالمية في العراق مع كافة الموظفين المعنيين في المنظمة لأجل إسعاف المواطنين في المناطق المتضررة نتيجة الأمطار الغزيرة و السيول وتشكيل فرق جوالة من منظمة الصحة العالمية تقوم بزيارة ميدانية لمحافظة صلاح الدين ومحافظة الموصل وأيضا محافظات البصرة وذي قار وميسان".كما دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رئيس الوزراء والمشرف على خلية الأزمة المدنية عادل عبد المهدي لتكثيف الجهد الوطني لتدارك آثار الأزمة وتوفير مناطق أخلاء مركزية بديلة لإيواء المتضررين من السيول.وقالت المفوضية في بيان، حصلت الغدير على نسخة منه، إنها "استنفرت كوادرها في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى وواسط وميسان، لتنسيق الجهود والتعاون مع خلية الأزمة المدنية المحلية في المحافظات ودعمها بالكوادر البشرية والفنية للمساعدة في مواجهة كارثة السيول وتقديم كل أشكال العون للمواطنين وتوثيق الأضرار".وأكدت المفوضية، "تشكيل خلية أزمة إنسانية من أعضاء مجلس المفوضين للمتابعة و تنسيق جهود كوادر مكاتب المفوضية المنتشرة في كافة المحافظات، وتوجيههم باستقبال طلبات المواطنين المتضررين من السيول أو الذين فقدوا ذويهم بفعل السيول التي ضربت مناطقهم".ودعت المفوضية، رئيس مجلس الوزراء والمشرف على خلية الأزمة المدنية عادل عبد المهدي لـ"تكثيف الجهد الوطني لتدارك آثار الأزمة وتوفير مناطق أخلاء مركزية بديلة لإيواء المتضررين من السيول، وتقديم المساعدات الإغاثية الإنسانية والطبية للمتضررين وبالتنسيق مع منظمات الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية".وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.هذا وباشرت شركات ودوائر وزارة التجارة حملة إيصال المواد الغذائية الأساسية والماء إلى العوائل المتضررة من الأمطار والسيول التي ضربت محافظتي صلاح الدين والموصل خلال اليومين الماضين.وقال الناطق باسم وزارة التجارة محمد حنون في بيان، أن "وزير التجارة محمد العاني تابع تفصيليا عمل خلية الأزمة المتواجدة في الشرقاط واليات تجهيز المفردات الغذائية فضلا عن مشاركة الجهد الفني والاداري في عملية إنقاذ العوائل في مناطق السيول وايصالها الى مناطق مؤمنة وتجهيزها بكامل المفردات الغذائية والخبز الجاهز (الصمون) وبتنسيق كامل مع المحافظ والحكومة المحلية".وأضاف، أن "شركات الغذاء باشرت بالمناقلة والتجهيز للمواد الغذائية، حيث تم مناقلة اكثر من 2000 طن من الرز من الموانئ الجنوبية الى مخازن صلاح الدين لسد حاجة قضاء الشرقاط، فيما تم تجهيز تلك المناطق بأكثر من الف كيس طحين وخمسة الاف (صمونة) من خلال قافلة توجهت من العاصمة بغداد".وتابع البيان، ان "وزير التجارة المشرف على خلية الازمة المشكلة في وزارة التجارة اوعز بحملة تجهيز الماء الى مناطق الشرقاط تقوم بها شركات ودوائر الوزارة بعد ان اتضح حاجة العوائل المتضررة الى كميات من الماء، حيث شرعت شركات الوزارة بإرسال قوافل محملة بكميات من الماء تمثل تبرعات منتسبي الوزارة الى أبناء الشرقاط".من جانبه أكد وزير التجارة في رسالة للمدراء العامين، على"اهمية الوقوف مع اهلنا في الشرقاط، لتجاوز معاناتهم بسب السيول وتلبية احتياجاتهم خاصة توفير الامن الغذائي وتجهيزهم بكامل المفردات الغذائية".وضربت مياه السيول قضاء الشرقاط ومناطق جنوب نينوى التي تضم مخيمات النازحين، ما ادى الى غرق بعض المناطق وتشريد الالاف من المواطنين، فيما اعلنت وزارة الصحة وفاة 10 اشخاص واصابة 22 اخرين نتيجة السيول.انتهى.ص.هـ.ح.

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