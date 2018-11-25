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واع/ مقتل 14 عنصراً من داعش بضربة جوية في نينوى
2018/11/25 | 00:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع /بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، السبت، عن تنفيذ طيران الجيش والتحالف الدولي ضربات دقيقة في جبال عطشانة ادت الى مقتل 14 ارهابيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته

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