واع/ مقتل 14 عنصراً من داعش بضربة جوية في نينوى

2018/11/25 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع /بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، السبت، عن تنفيذ طيران الجيش والتحالف الدولي ضربات دقيقة في جبال عطشانة ادت الى مقتل 14 ارهابيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته

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