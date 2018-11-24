مقتل 14 إرهابيا بضربات جوية لطيران الجيش في تلال عطشانة بنينوى

2018/11/25 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الوزارة في بيان، تلقت الغدير نسخة منه، إن "طيران الجيش والتحالف الدولي نفذ ضربات جوية دقيقة، ضمن عمليات الإنذار الأخير، في تلال عطشانة".وأضافت، أن "الضربات أسفرت عن تدمير ثلاثة أوكار لعصابات داعش الإرهابية ومقتل 14 إرهابياً"، مشيرة إلى أن "الضربات جاءت كغطاء جوي لتنفذ الفرقة عشرين، اللواء 66 عملية تفتيش واسعة في تلال الجبال، وبإشراف مباشر من قبل قائد عمليات نينوى اللواء نجم عبدالله الجبوري ونائبه وقائد الفرقة".يذكر أن طيران الجيش والتحالف الدولي يقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ ضربات جوية على أوكار وأنفاق تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها، حيث تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصره.انتهى.ص.هـ.ح.

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