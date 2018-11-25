عماد علي - لماذا ترجمتُ كتاب الشخصية المحمدية الى اللغة الكوردية؟ (3)

2018/11/25 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي ما انا بصدد قوله هنا حصرا في هذه الجزء من المقالات عن سبب ترجمتي و دوافعي الفكرية الفلسفية و خلفيتي العقيدية و حتى العرقية لما شجعتني تلك الدوافع الموجودة في شخصيتي على بذل الجهد المضني غير المسبوق مني.بعد ما ذكرته في المقالتين السابقتين من الاسباب الموضوعية العامة لما في كتابة و ترجمة هذا الكتاب لما فيه الخير المتعدد الاوجه للاجيال القادمة المتتالية و ما يخص التنوير و ما يتطلبه التقدم المنشود......

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