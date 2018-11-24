موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد يونج بويز، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2018/11/25 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

يستضيف مانشستر يونايتد يونج بويز على ملعبه التاريخي أولد ترافورد يوم الثلاثاء القادم 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19.





يتنافس الفريقان في المجموعة الثامنة والأخيرة في ذات الأذنين هذا الموسم، ويحتل صدارة المجموعة يوفنتوس الإيطالي برصيد 9 نقاط، ويأتي الشياطين الحُمر خلفه برصيد 7 نقاط، ويتواجد فالنسيا الإسباني في المركز الثالث بـ5 نقاط، أما الفريق السويسري فيحتل قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.



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يحتاج مانشستر يونايتد إلى الفوزس بهذه المباراة ولا شئ غيره، ففي حالة انتصاره سيضمن التأهل مبكراً للدور الثاني قبل لعب الجولة السادسة، لكن بشرط تعادل البيانكونيري مع الخفافيش أو انتصاره، فوقتها سيصبح رصيد فريق مورينيو هو 10 نقاط، وفي حالة تعادل منافسي المجموعة سيُصبح رصيد أبناء الميستايا 6 نقاط، أما في حالة انتصار السيدة العجوز فسيتوقف رصيدهم عند 5 نقاط، وهو الفارق الذي لا يُمكن تعويضه في جولة واحدة.





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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد يونج بويز والقنوات الناقلة مانشستر يونايتد يتعادل سلبياً مع كريستال بالاس

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

مانشستر يونايتد - يونج بويز أولد ترافورد الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، 19 ربيع الأول 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد لن يغيب عن مانشستر يونايتد في المباراة ضد يونج بويز أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد، وستكون جميع أسلحة مورينيو الهجومية والدفاعية على أتم استعداد.





جوزيه: “سمحنا لهم بالتنفس لأننا لم نكن أقوياء.



وقد لعبنا بصورة جيدة، ولكننا كنا نفقد الكرة، وكنا نمنحهم الفرصة لكي يتنفسوا وكذلك كنا نسمح لحارس مرماهم بأن يحصل على وقته.



وكنا نفرط في كل شيء وبعد ذلك بدا الأمر كما لو اننا كنا ننتظر أن تحدث أشياء معينة ولكنها لم تحدث.” pic.twitter.com/l972S372o3

— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 24, 2018 سيبدأ السبيشيال وان بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، ولن تكون هناك تغييرات كبيرة في الأسماء، ففي حراسة المرمى سيتواجد دي خيا، وسيتكون الدفاع من الرباعي شاو، لينديلوف، سمولينج ويونج، أما ثلاثي الوسط فمن المتوقع أن يكون بوجبا، ماتيتش وفريد، أما الهجوم فسيقوده لوكاكو وسيشاركه فيه راشفورد ومارسيال.





التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيالوك شاو - فيكتور لينديلوف - كريس سمولينج - ديوجو دالوتبول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - فريدآنتوني مارسيال - روميلو لوكاكو - ماركوس راشفورد

الغيابات والتشكيل المتوقع ليونج بويز

لا يعاني يونج بويز من أي غيابات في صفوفه للإصابة أو الإيقاف قبل مباراة مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وستكون صفوف الفريق مُكتملة قبل اللقاء.





YB gewinnt gegen Lugano mit 1:0.



Sulejmani entschied mit einem Freistosstor die Partie.



💛🖤 #BSCYB #YBLUG pic.twitter.com/poFYKOxgNm

— BSC Young Boys (@BSC_YB) November 24, 2018 التشكيل | 4-4-3

دافيد فون بالموسلوريس بينيتو - ستيف فون بيرجين - محمد علي كامارا - كيفن مبابومومي نجامايو - سيكو سانوجو - جابرييل سو - ميراليم سليمانيروجر أساليه - جيلاومي هواراو

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