ديلي آلي: مواجهة تشيلسي دائمًا صعبة

2018/11/25 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر أعرب ديلي آلي لاعب فريق توتنهام هوتسبر عن سعادته بفوز فريقه على تشيلسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان اللاعب الدولي الإنجليزي ديلي آلي هو من افتتح أهداف المباراة مبكرًا.

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وقال آلي في تصريحاته بعد المباراة لقناة بي تي سبورت: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، لذلك أردنا بداية المباراة بقوة وخلق فرص عديدة للتسجيل، كنا نحتاج لأن نكون أكثر دقة أمام المرمى لإحراز المزيد من الأهداف".

كما أضاف لاعب السبيرز: "تشيلسي فريق كبير وأبرم العديد من الصفقات الرائعة، ولكننا أيضًا فريق عظيم، بعد أن تقدمنا بهدفين مقابل لا شيء توقع الجميع أن نتراجع للدفاع فقط ولكننا لم نفعل".

يذكر أن توتنهام هوتسبر يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج بعد تراجع تشيلسي إلى المركز الرابع.

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